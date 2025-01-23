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كاتس: سنواصل العمل بقوة في عملية الجدار الحديدي لإحباط الإرهابيين

Lebanon 24
23-01-2025 | 03:53
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شدد وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس على "أننا سنواصل العمل بقوة لتدمير البنية التحتية الإرهابية في جنين"، بحسب "روسيا اليوم".

وكتب عبر منصة "إكس": "نهنئ قوات الجيش الإسرائيلي على تصفيتها الليلة لاثنين من الإرهابيين اللذين نفذا عملية القتل البشعة في قرية الفندق"، مشددا على أن "كل قاتل أو راعي للقتل والإرهاب سيدفع الثمن".
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أضاف: "سنواصل العمل بقوة في عملية الجدار الحديدي لإحباط الإرهابيين وتدمير البنية التحتية الإرهابية في مخيم جنين للاجئين والتأكد من أنه لن يصبح وكرا للقتلة ومرتعا للهجمات الإرهابية مرة أخرى".
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