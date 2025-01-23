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بالصور.. مجسمات لمسلحين فلسطينيين في إسرائيل

Lebanon 24
23-01-2025 | 04:16
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فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقًا، اليوم الخميس، بعد وضع مجسمات لمسلحين فلسطينيين على مركبة في "كفر سابا" على تخوم طولكرم بالضفة الغربية.

ووفق إذاعة الجيش الإسرائيلي، أثارت هذه المجسمات مخاوف وهلع مستوطنين؛ ما دفع بالشرطة إلى فتح تحقيق.
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وانتشرت صورة المجسمات على مواقع التواصل الاجتماعي.
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وفي البداية ظهرا وكأنهما مسلحان فقط يرتديان زيًّا كزي المسلحين الفلسطينيين، وقد وضعا في صندوق سيارة من نوع "بيك أب"، دون أن يكون معروفًا ما إذا كان الفعلُ بقصدِ التخويف فقط أم التمويه، ثم اتضح لاحقاً أن الصورة لثلاثة مجسمات. (ارم نيوز)
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