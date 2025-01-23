ترامب يسحب يده من الإنفاق على الناتو: نحمي دوله ولا تحمينا

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إنه ليس متأكداً من أنه يجب على الولايات المتحدة إنفاق أي شيء على حلف شمال الأطلسي.وأضاف أن "بلاده تحمي الدول الأعضاء في الحلف، لكن هذه الدول لا تحمينا".وقال بعد توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي: "لست متأكداً من أنه يجب علينا أن ننفق أي شيء، لكن يجب علينا بالتأكيد أن نساعدهم. نحن نحميهم. وهم لا يحموننا".وأضاف: "يجب أن يرفعوا نسبة الاثنين بالمئة إلى 5 بالمئة".