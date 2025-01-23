نتنياهو يدافع عن إيلون ماسك.. ما القصة؟

دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن إيلون ماسك بعد الاتهامات التي وجهت له بسبب حركة يده خلال حفل تنصيب دونالد ترامب، التي اعتبرها بعض المنتقدين تحية نازية.

وفي منشور على منصة "إكس" التي يملكها ماسك، وصف نتنياهو ماسك بأنه "صديق عظيم لإسرائيل"، مشيرًا إلى زيارته الأخيرة لإسرائيل بعد "مذبحة 7 تشرين الأول، ودعمه المستمر لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهابيين". جاء هذا الدفاع في وقت كان ماسك قد تعرض لاتهامات بمعاداة السامية بعد نشره منشورًا أثار الجدل حول اليهود.

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ورفض ماسك الانتقادات الموجهة إليه بشأن التحية النازية، كاتبًا على "إكس": "بصراحة، إنهم بحاجة إلى حيل قذرة أفضل. هجوم الأشخاص الذين يعتبرون أن +الكل هتلر+ مرهق إلى حد بعيد" وفق تعبيره. (ارم نيوز)