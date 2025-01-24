اتصال بين أميركا وتركيا بشأن سوريا.. هذه تفاصيله

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دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إلى عملية انتقالية شاملة بسوريا خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي، الذي تلعب بلاده دورا رئيسيا في المنطقة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس في بيان أمس الخميس إن روبيو شدد على "الحاجة إلى انتقال شامل في سوريا مع ضمان أن تمنع الحكومة الجديدة البلاد من أن تصبح مصدرا للإرهاب الدولي".وأشار البيان إلى أن الاتصال جرى مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء.وتعكس تعليقات روبيو الموقف الذي عبرت عنه إدارة جو بايدن السابقة، إذ استخدم وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن لغة مماثلة عندما زار المنطقة الشهر الماضي بعد سقوط بشار الأسد في أوائل كانون الاول الماضي. (روسيا اليوم)