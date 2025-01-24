الكويت تواصل إجراءات سحب الجنسية من المخالفين لقوانينها

تواصل السلطات الكويتية تنفيذ إجراءات سحب وإسقاط الجنسية من عدد كبير من الأفراد الذين ثبتت مخالفتهم للقوانين المتعلقة بالجنسية في البلاد.

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ووفق بيان نشرته وزارة الداخلية الكويتية على منصة "إكس": أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في اجتماعها أمس الخميس، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، أعلنت قرارها بسحب وإسقاط الجنسية عن 3856 حالة تحضيرا لرفعها إلى مجلس الوزراء.وحددت اللجنة العليا 4 فئات تندرج تحتها قرارات سحب الجنسية وهي كالتالي:1- فقد الجنسية الكويتية وفقا للمواد (10 ، 11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 11 ) حالة ( للازدواجية ).2- سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) و(13) فقرة (1) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 82 ) حالة غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.3- سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 3725 ) حالة ( مادة ثامنة ) ينتمون إلى ( 54 دولة مختلفة ).4- إسقاط الجنسية الكويتية وفقا للمادة (14) فقرة (3) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 38 ) حالة ( المساس بولائهم للبلاد ). (روسيا اليوم)