من دون اي أهداف.. معركة إسرائيل داخل جنين للإنتقام من الفلسطينيين

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قال رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، إن التركيز يتحول إلى الفصائل المسلحة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بعد أيام من بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة.وقال رونين بار إن إسرائيل كانت في خضم حملة متعددة الجبهات، لكن "الآن، حان وقت السامرة، بحسب تصريحاته.وتنفذ القوات الإسرائيلية عملية عسكرية واسعة داخل مدينة جنين ومحيطها في الضفة الغربية، منذ الثلاثاء الماضي.وتحدث رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هيرتسي هاليفي، عن نقل جنين إلى "مكان مختلف" عبر الضغط العسكري المستمر.وتحاصر مركبات عسكرية إسرائيلية حالياً على مدخل مستشفى جنين الرئيسي، كما أغلقت الطريق المؤدي إلى مخيم جنين للاجئين، بينما دمرت جرافات عسكرية الطرق المؤدية إلى المخيم، وأقاموا حواجز عند المداخل، رفعوا أسلحتهم أمامنا عند اقتربنا.ونزح الخميس، حشد من الرجال والنساء والأطفال من المخيم، متجاوزين المركبات العسكرية وأنقاض الطريق، على وقع أصوات انفجارات وإطلاق نار خلفهم.وقال عادل، وهو سائق سيارة أجرة إن "الوضع مروع، أعيش في شارع العودة، وأنا آخر من يغادر المكان، لا يوجد أحد هناك".وأضاف عادل أن الجيش الإسرائيلي ألقى منشورات على المخيم تطالب السكان بمغادرة منازلهم، موضحاً أنها كانت تدعو الجميع إلى ضرورة "أن يغادروا قبل الساعة الخامسة مساءً"، ومستدركاً حديثه: "الله وحده يعلم ماذا سيفعلون".وقال العديد من الذين غادروا المخيم، الخميس، وهم يمسكون بأطفالهم وحيواناتهم الأليفة وأكياس بلاستيكية مليئة بالملابس، إنهم تلقوا أوامر من الجيش بالمغادرة، إما عبر إعلانات من طائرات مسيرة أو شاحنات، أو من خلال المنشورات.لكن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، ديفيد مينسر، قال للصحفيين، إن الجانب الإسرائيلي لم يصدر "أي أوامر إخلاء على الإطلاق" لسكان جنين.وأوضح أن "الناس في جنين غير المرتبطين بالإرهاب أحرار في المغادرة والابتعاد عن عملنا"، لكنه وصف تقارير تحدثت عن أوامر الإخلاء بأنها "أنباء كاذبة ربما نشرها أنصار حماس".لكن استعراض القوة هذا بعد وقف إطلاق النار في غزة، يصبّ في مصلحة الأصوات داخل إسرائيل التي لا تريد مواصلة الحرب في القطاع وحسب، بل تدعو لضم الضفة الغربية أيضاً.وخلال هذه العملية العسكرية استشهد العديد من المدنيين.وقال سكان من جنين إن أحمد الشايب الذي يملك محلاً لبيع الهواتف، كان رجل أعمال معروف وليس مقاتلاً.واستشهد الشايب برصاص قوات إسرائيلية أثناء قيادته سيارته على طريق قرب مخيم جنين، وكان برفقته ابنه تيم البالغ من العمر 10 سنوات.وقال الطفل تيم لصحفيين في جنازة والده الأربعاء، إن القوات لإسرائيلية "بدأوا بإطلاق النار، وأصابته رصاصة".وأضاف الطفل في روايته عن الحادث: "ثم اصطدمت السيارة بالرصيف، رأيتُ سيارتين عسكريتين تتجهان نحونا، بدأوا بإطلاق النار باتجاه السيارة، لكنني قفزت منها وهربت".ومن جانبه قال الجيش الإسرائيلي إن الحادث "قيد المراجعة".