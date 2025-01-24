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عربي-دولي

أكبر عملية ترحيل في التاريخ.. نقل مئات المهاجرين غير النظاميين من أميركا بطائرات عسكرية

Lebanon 24
24-01-2025 | 02:26
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أكد الجهاز الاعلامي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أن الولايات المتحدة أوقفت 538 "مهاجرا غير نظامي"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة بصدد ترحيل "مئات المهاجرين غير النظاميين".

وقالت المتحدثة باسم الرئيس الأميركي كارولاين ليفت، في منشور على منصة "إكس"، في وقت متأخر أمس الخميس، إنّ "إدارة ترامب أوقفت 538 مهاجرا مجرما غير نظامي"، مضيفة أنّه تمّ ترحيل "المئات" في طائرات عسكرية.
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وأضافت أنّ "أكبر عملية ترحيل في التاريخ جارية. قطعت وعود وتمّ الوفاء بها".

وكان ترامب وعد بشنّ حملة صارمة على الهجرة غير النظامية خلال حملته الانتخابية، وبدأ ولايته الثانية بسلسلة من القرارات التنفيذية التي تهدف إلى إصلاح عملية الدخول إلى الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، وقّع قرارات لإعلان "حالة طوارئ وطنية" عند الحدود الجنوبية، كما أعلن نشر المزيد من القوات في المنطقة، متعهّدا ترحيل "الأجانب المجرمين".

وفي وقت مبكر أمس الخميس، قال حاكم مدينة نيووارك راس ج. باراكا في بيان، إنّ عناصر من هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك "داهموا مبنى محليا.. وألقوا القبض على سكان لا يحملون وثائق بالإضافة إلى مواطنين، من دون إبراز مذكّرة" توقيف.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، وافق الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون على مشروع قانون لتوسيع فترة الحبس الاحتياطي للمشتبه بهم الأجانب.(العربية)


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