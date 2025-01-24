شركات أميركيّة تدخل غزّة.. ما هي وظيفتها هُناك؟

نشر موقع "بلينكس" الإماراتيّ تقريراً جديداً تحدث فيه عن شركات أميركية ستنشط في قطاع غزة بعد الحرب التي انتهت بموجب اتفاق هُدنة مع إسرائيل دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي.

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ويقول الموقع إن تقارير إعلامية أميركية وإسرائيلية منها "آكسيوس" وصحيفتي "نيويورك تايمز" و "يديعوت أحرونوت"، نقلت عن مسؤولين إسرائيليين ومصادر مطلعة قولهم إن شركات أمنية أميركية خاصة بدأت بتشغيل نقطة تفتيش استراتيجية على محور نتساريم في قطاع غزة.

ووفقاً للموقع، فإن هذه الخطوة التي تُعدّ الأولى من نوعها منذ عقود، تأتي كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة دولية ضمت الولايات المتحدة، مصر، وقطر.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار، حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي، وينص على أن الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم إلى الجنوب يمكنهم العودة بعد 7 أيام من سريان الهدنة بحلول مساء السبت 25 كانون الثاني.

وبحسب التقارير، فإن وجود شركات أمنية أميركية في غزة يُعد أمراً استثنائياً. ففي عام 2003، تعرضت قافلة أميركية لهجوم في القطاع أسفر عن مقتل 3 حراس أمنيين أميركيين، واتهمت إسرائيل حركة حماس بالمسؤولية عن الحادث.



ومنذ ذلك الوقت، فرضت الولايات المتحدة قيودا صارمة على أي نشاط للحكومة الأميركية أو الجهات المدعومة منها في غزة، وذلك بسبب المخاطر الأمنية الكبيرة التي واجهتها، وفق ما يقول تقرير "بلينكس".

ما دور الشركات الأمنية الأميركية؟

وفقاً لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز، يتمثل الدور الرئيسي لهذه الشركات في تفتيش المركبات الفلسطينية التي تنتقل بين جنوب قطاع غزة وشماله.



وتستهدف هذه العملية ضمان عدم نقل أسلحة ثقيلة مثل الصواريخ إلى المناطق الشمالية، التي شهدت عمليات إخلاء واسعة النطاق خلال العمليات العسكرية الأخيرة، وأشارت التقارير إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الدولية لفرض ترتيبات أمنية تُسهم في تحقيق الاستقرار.

تفاصيل العملية

- موقع نقطة التفتيش: كشفت مصادر أن نقطة التفتيش تقع على ممر نتساريم جنوب مدينة غزة.

وكان هذا الممر تحت السيطرة الإسرائيلية لفترة طويلة بهدف منع العودة غير المنظمة للنازحين إلى المناطق الشمالية.



- إدارة نقطة التفتيش: تُدار نقطة التفتيش من قبل طرف ثالث مكون من شركات أمنية دولية تم اختيارها بعناية لضمان النزاهة والحياد.

الشركات المشاركة

تم اختيار 3 شركات أمنية لتولي إدارة نقطة التفتيش، وهي:

1. شركة Safe Reach Solutions SRS:

- تختص بالتخطيط الاستراتيجي واللوجستي.

- قامت بوضع الخطة التشغيلية لنقطة التفتيش لتتناسب مع المعايير الأمنية الدولية.

2. شركة UG Solutions:

- شركة أمنية أميركية خاصة تدير حراسا مسلحين حول العالم.

- كشفت مصادر مطلعة أن بعض الحراس العاملين في هذه الشركة خدموا في القوات الخاصة الأميركية، المارينز، بينما ينتمي آخرون إلى جنسيات أخرى.

3. شركة أمنية مصرية:

ستتولى تقديم الدعم الأمني بما يتماشى مع الجهود المصرية في الوساطة بين الأطراف المتنازعة.

العودة إلى شمال غزة

تعزيز الأمن: الهدف الأساسي لهذه الشركات هو منع تهريب الأسلحة الثقيلة، بما يضمن تطبيق شروط اتفاق وقف إطلاق النار.



إعادة النازحين: تستهدف العملية تسهيل عودة الفلسطينيين النازحين إلى الشمال بعد انتهاء العمليات العسكرية.

دعم الاستقرار: بحسب مصادر دولية، فإن وجود شركات أمنية محايدة يهدف إلى بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة، ما يُعد خطوة نحو استقرار طويل الأمد في القطاع.

وأصرت إسرائيل على إجراء تفتيش دقيق للمركبات والأفراد العائدين إلى شمال غزة، ما أثار اعتراض حركة حماس التي رفضت هذا الإجراء باعتباره تدخلاً غير مُبرر، ما أدى إلى مفاوضات مطولة أسفرت عن حل وسط يسمح بمرور المركبات عبر طريق واحد فقط مع إخضاعها للتفتيش من قبل طرف ثالث.

وفي محاولة للوصول إلى حل وسط، لن يخضع الفلسطينيون الذين يعودون سيرا على الأقدام لأي عمليات تفتيش، ما يمثل نقطة توازن لتخفيف التوترات.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار، حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي، وينص على أن الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم إلى الجنوب يمكنهم العودة بعد 7 أيام من سريان الهدنة. (بلينكس - blinx)



