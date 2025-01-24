العراق.. مقتل عنصرين من حرس الحدود بنيران "العمال الكردستاني"

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قُتل عنصران من حرس الحدود العراقيين وأُصيب آخر في إطلاق نار من قبل عناصر في حزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان المحاذي لتركيا، على ما نقلت "فرانس برس" عن وزارة الداخلية العراقية الجمعة.وقالت الوزارة في بيان: "أثناء قيام قوات الحدود العراقية بواجبها في تأمين الشريط الحدودي العراقي التركي في ناحية باطوفة التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك" الحدودية مع تركيا "تعرضت لإطلاق نار من قبل عناصر إرهابية تنتمي إلى منظمة +PKK+ (حزب العمال الكردستاني) المحظورة".وأضافت: "أدّى ذلك إلى استشهاد اثنين من مقاتلي لواء الحدود الأول في قيادة حدود المنطقة الأولى كما أُصيب مقاتل آخر".وكان مسؤول في حرس الحدود تحدث لوكالة" فرانس برس" في وقت سابق اليوم عن حدوث "إطلاق نار واشتباك" بين عناصر عراقيين وعناصر من حزب العمال الكردستاني.وأكد أمير علي المتحدث باسم مديرية صحة قضاء زاخو "لفرانس برس"، "تسليم الجثتَين إلى عائلتيهما فيما المصاب حالته مستقرة ويتلقى العلاج".