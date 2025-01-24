هذه أول وجهة خارجية للجولاني

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كشف قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، عن وجهته الخارجية الأولى بعد أن أصبح الحاكم الفعلي في سوريا عقب إسقاط نظام الأسد في 8 كانون الأول الماضي.وفي مقابلة مع قناة "إيه خبر" التركية، أوضح الشرع أن أولى زياراته الخارجية ستكون إما إلى تركيا أو السعودية.وأوضح أن الرئيس رجب طيب إردوغان كان "من أوائل المهنئين لي. لم يتم تحديد تاريخ الزيارة بعد، لكنني سأزور تركيا. وقد نطلب دعما من تركيا في مكافحة تنظيم داعش". (الحرة)