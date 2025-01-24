Advertisement

عربي-دولي

هذه أول وجهة خارجية للجولاني

Lebanon 24
24-01-2025 | 09:41
A-
A+
Doc-P-1310867-638733338565005554.jpg
Doc-P-1310867-638733338565005554.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، عن وجهته الخارجية الأولى بعد أن أصبح الحاكم الفعلي في سوريا عقب إسقاط نظام الأسد في 8 كانون الأول الماضي.

وفي مقابلة مع قناة "إيه خبر" التركية، أوضح الشرع أن أولى زياراته الخارجية ستكون إما إلى تركيا أو السعودية.
Advertisement

وأوضح أن الرئيس رجب طيب إردوغان كان "من أوائل المهنئين لي. لم يتم تحديد تاريخ الزيارة بعد، لكنني سأزور تركيا. وقد نطلب دعما من تركيا في مكافحة تنظيم داعش". (الحرة) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:06 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:23 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:14 | 2025-01-24
12:00 | 2025-01-24
11:48 | 2025-01-24
11:00 | 2025-01-24
10:48 | 2025-01-24
10:31 | 2025-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24