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عربي-دولي
بن فرحان: السعوديّة تلقت إشارات إيجابية بشأن رفع العقوبات عن سوريا
Lebanon 24
24-01-2025
|
10:48
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أكد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، أن بلاده مستعدة لدعم نهوض سوريا، قائلاً: إننا منخرطون في حوار مع الدول ذات الصلة لرفع العقوبات عن سوريا، منوهاً بأهمية تسريع الخطوات التي من شأنها تنفيذ الأمر بسرعة، فيما لفت إلى أن الرياض تلقت إشارات إيجابية بشأن رفع العقوبات عن سوريا.
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وأعلن بن فرحان في مؤتمر صحافي جمعه بنظيره السوري أسعد الشيباني، أن سوريا ستعود إلى موقعها المهم طالما تكاتف السوريون، مشدداً على أهمية دعم سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.
وشدد على ضرورة دعم نهوض الاقتصاد السوري، مثمناً في الإطار ذاته خطوات الإدارة السورية الجديدة، معبراً عن ثقته في قدرة السوريين على عبور هذه المرحلة بنجاح. (العربية)
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