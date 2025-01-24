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عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يضع شرطا "مبهما" لتخفيف العقوبات على سوريا

Lebanon 24
24-01-2025 | 11:48
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اقترحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تخفيفا تدريجيا للعقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا في حال أبدت القيادة السورية الجديدة تقدما ملحوظا.

وأضافت كالاس على هامش مباحثات مع وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان، في أنقرة اليوم الجمعة: "يتعين البدء بخطة تتضمن تنفيذ الإجراءات الضرورية لمعالجة عملية إعادة الإعمار في سوريا".
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وأشارت إلى أنه "في حال أظهرت القيادة السورية الجديدة تقدما، عندئذ يمكن اتخاذ خطوات أخرى، ومن المقرر إجراء مباحثات بهذا الشأن يوم الاثنين خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل".

هذا ولم تكشف كالاس عن المزيد من التفاصيل، لكن وفقا لما ذكره دبلوماسيون في بروكسل، يمكن تخفيف العقوبات في البداية لتسهيل إمدادات الطاقة والسفر.

وتابعت كالاس: "في حال سارت التطورات في سوريا في الاتجاه الخاطئ، سيتم إعادة فرض العقوبات".

وقالت: "بعد سقوط نظام الأسد، ينبغي تقديم حوافز للحكام الجدد من أجل بناء ديمقراطية حقيقية في سوريا". (روسيا اليوم)
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