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بغالبية ضئيلة مجلس الشيوخ الأميركي يُصادق على تعيين بيت هيغسيث وزيرا للدفاع.. فمن هو؟

Lebanon 24
24-01-2025 | 23:44
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بغالبية ضئيلة، صادق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة على تعيين بيت هيغسيث وزيرا للدفاع في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وجاءت المصادقة على تعيين هيغسيث وزيرا للدفاع، رغم معارضة المعسكر الديموقراطي وثلاثة أعضاء جمهوريين في المجلس.
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وتم التصديق على تعيين هيغسيث بعد تعادل في الأصوات 50 مقابل 50 في مجلس الشيوخ لكن جيه دي فانس نائب الرئيس تدخل لكسر التعادل في النتيجة وحسم التصويت لصالح تعيين وزير الدفاع الجديد.

وكان اختيار هيغسيث، الميجور السابق في الجيش البالغ 44 عاما، لتولي منصب وزير الدفاع، قد أثار احتجاجات، خصوصا بسبب قلة خبرته في إدارة أقوى جيش في العالم فضلا عن بعض التصريحات المثيرة للجدل الصادرة عنه مثل معارضته وجود نساء في الوحدات القتالية.

وهيغسيث، المذيع السابق في فوكس نيوز، اعترف أمس الجمعة، بأنه دفع 50 ألف دولار لامرأة اتهمته عام 2017 بالاعتداء الجنسي عليها.

وجاء اعتراف هيغسيث خلال إجابات قدمها إلى السيناتور الديموقراطية من ماساتشوستس إليزابيث وارن، ردا على أسئلة إضافية كانت لديها لهيغسيث كجزء من عملية التدقيق.

وفي هذه الواقعة، أخبر هيغسيث الشرطة أن اللقاء كان بالتراضي، ونفى ارتكاب أي مخالفات.

والأسبوع الماضي، قال هيغسيث إنه "اتهم زورا" في واقعة عام 2017، وتمت تبرئته تماما.

من هو بيت هيغسيث؟
- تخرّج بيت من جامعة برينستون، وحصل على درجة الدراسات العليا من جامعة هارفارد.

- من المحاربين في الجيش وقام بجولات في خليج غوانتانامو والعراق وأفغانستان.

- تم تقليده بنجمتين برونزيتين، بالإضافة إلى شارة المشاة القتالية.

- كان مذيع برامج في قناة "فوكس نيوز" لمدة 8 سنوات.

- عمل كمذيع مشارك في برنامج "فوكس والأصدقاء".

- نشأت صداقة بين ترامب وهيغسيث خلال ظهور الرئيس الحالي المتكرر كضيف في البرنامج.

- ألف كتاب "الحرب على المحاربين"، وظل الكتاب 9 أسابيع في قائمة أفضل الكتب مبيعا في نيويورك تايمز، بما في ذلك أسبوعين في المركز الأول.

- قاد سابقا العديد من المنظمات غير الربحية.

- ترشح لفترة وجيزة لتمثيل مينيسوتا في مجلس الشيوخ الأميركي عام 2012. (سكاي نيوز)




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