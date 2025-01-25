ترامب: نفضل عدم فرض رسوم جمركية على الصين

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يفضل عدم فرض رسوم جمركية على الصين، مذكرا بأنه يريد ببساطة "إنصافا" في المبادلات التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الرائدتين.وردا على سؤال خلال مقابلة بثتها قناة فوكس نيوز عما إذا كان بإمكانه التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الصيني شي جينبينغ بشأن تايوان والتجارة، أجاب دونالد ترامب "يمكنني أن أفعل ذلك لأن لدينا شيئا يريدونه، لدينا كنز".وقال الرئيس الأميركي: "لدينا نفوذ كبير جدا على الصين، يتمثّل في التعريفات الجمركية، وأُفضّل ألا أضطر إلى استخدامها. ولكنّه نفوذ هائل على الصين"، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.