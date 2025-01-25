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عربي-دولي

بالفيديو: بلباس عسكري.. حماس تسلم 4 رهينات اسرائيليات للصليب الأحمر

Lebanon 24
25-01-2025 | 04:30
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ضمن إطار صفقة التبادل المتفق عليها، تسلمت فرق الصليب الأحمر، اليوم السبت، في ميدان فلسطين المحتجزات الإسرائيليات الـ 4 من مقاتلي كتائب القسام، فيما تجمع العشرات من مقاتلي حماس والجهاد في ساحة بمدينة غزة .

ودخل عنصران من الصليب الأحمر باتجاه تجمع حاشد لعناصر من حركة حماس ووقعا على استلام المحتجزات.

وبعد التوقيع نزلت الرهينات من السيارات وصعدن على منصة قبل أن يغادرن برفقة عناصر من الصليب الأحمر باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
 
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وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، ستطلق إسرائيل سراح 200 سجين أو معتقل فلسطيني مقابل الرهائن الأربع، من بينهم 120 ناشطا فلسطينيا يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة بعد إدانتهم بشنّ "هجمات دموية".

وقالت حركة حماس، اليوم السبت، إن 70 من الأسرى الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل اليوم سوف يُرحّلون إلى خارج الأراضي الفلسطينية.

وكانت الحركة قد نشرت قائمة بأسماء 200 أسير ستفرج عنهم إسرائيل ضمن صفقة التبادل.(وكالات)

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