وفد فاتيكاني في سوريا

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وصل الى سوريا موفد من قداسة البابا فرنسيس، الكاردينال كلاوديو غودجيروتي، رئيس دائرة الكنائس الشرقية، يرافقه رئيس الأساقفة ميشال جلخ، أمين سر الدائرة، والمساعد الشخصي الأب ايمانويل ساباداق.هذه الزيارة التي تستمر من ٢٤ حتى ٢٩ كانون الثاني، تحمل رسالة دعم من قداسة البابا للمسيحيين في سوريا، في ظل الظروف الراهنة. وتحمل في الوقت نفسه تمنيات قداسته بإعادة بناء بلد مسالم يحترم حرية الإنسان وكرامته، مع التأكيد ان الكنيسة الكاثوليكية ستبذل كل الجهود الممكنة لدعم نهضة سوريا والوقوف بجانب المهمشين.زيارة الوفد الفاتيكاني ستشمل محطات عدة لا سيما زيارة بطاركة أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، والروم الأرثوذكس يوحنا العاشر، والسريان الأرثوذكس مار أفرام الثاني، وأسقف الارمن الأرثوذكس لدمشق المطران أرماش نالبنديان، وغيرهم من رؤساء الكنائس.وتشمل هذه الزيارة أيضًا محطات تكريمية لشهداء دمشق في كنيسة القديس بولس، والشهداء الموارنة وكافة الشهداء، إضافة الى لقاءات عدة مع المؤمنين والأساقفة والكهنة والرهبان، وقادة المجتمعات والفعاليات المسيحية في حلب وحمص ودمشق.