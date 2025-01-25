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هجومٌ فلسطيني يطالُ "حماس": مغامرتها أعادت غزّة 100 عام إلى الوراء!

Lebanon 24
25-01-2025 | 06:56
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قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، إن حركة حماس بنهجها المغامر وضعت الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة تحت الاحتلال الإسرائيلي المباشر "ونسفت كافة مُنجزات نضالاته".
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وقال مجدلاني لوكالة الأنباء الفلسطينية اليوم السبت: "اليوم قطاع غزة عاد 100 عام إلى الوراء بعد هذه المغامرة العسكرية التي أضرت بالقضية الفلسطينية، وألحقت الويلات بشعبنا الذي سيدفع ثمنها لعقود طويلة".

وقال إن "شركتين أميركيتين أمنيتين من عسكرين وضباط، وصلتا إسرائيل وأقامتا منذ يومين نقطة تجريبية على محور نتساريم، ما يعكس أن حماس بنهجها نسفت نضالات شعبنا الذي تحمل ويلات العدوان".


وأشار مجدلاني إلى أن ما يحدث في مدينة جنين ومخيمها، تكرار لما حدث في قطاع غزة "لاقتلاع المخيمات الفلسطينية، ولكن الهدف الرئيسي من هذه الحملة هو تكرار لسيناريو نيسان الأسود الذي نفذه أرييل شارون في 2002، لتقويض السلطة الوطنية، باعتبارها صاحبة مشروع وطني هو الدولة الفلسطينية الذي يتعارض مع رؤية حكام إسرائيل وحكومة اليمين المتطرف والفاشين الجُدد". (24)
 
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