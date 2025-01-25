أحدث صورة ينشرها قصر بكنغهام... الملك تشارلز بالإزار الاسكتلندي

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نشر قصر بكنغهام صورة جديدة للملك تشارلز وهو يرتدي إزارا اسكتلنديا مصنوعا من قماش ترتان يحمل اسمه، وذلك بمناسبة ذكرى ميلاد الشاعر الاسكتلندي روبرت بيرنز، اليوم السبت.وليلة بيرنز هي احتفال سنوي بالشاعر الذي ولد في 1759 وتوفي في 1796.وفي الصورة التي التقطت في الخريف الماضي، يظهر الملك البالغ من العمر 76 عاما واقفا في مكتبة قلعة بالمورال، وهي المنتجع الصيفي للعائلة المالكة في مرتفعات اسكتلندا. (العربية)