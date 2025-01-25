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عربي-دولي

أحدث صورة ينشرها قصر بكنغهام... الملك تشارلز بالإزار الاسكتلندي

Lebanon 24
25-01-2025 | 10:10
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نشر قصر بكنغهام صورة جديدة للملك تشارلز وهو يرتدي إزارا اسكتلنديا مصنوعا من قماش ترتان يحمل اسمه، وذلك بمناسبة ذكرى ميلاد الشاعر الاسكتلندي روبرت بيرنز، اليوم السبت.

وليلة بيرنز هي احتفال سنوي بالشاعر الذي ولد في 1759 وتوفي في 1796.
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وفي الصورة التي التقطت في الخريف الماضي، يظهر الملك البالغ من العمر 76 عاما واقفا في مكتبة قلعة بالمورال، وهي المنتجع الصيفي للعائلة المالكة في مرتفعات اسكتلندا. (العربية)
 
 
 
صورة الملك تشارلز التي نشرها قصر باكنغهام - رويترز

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