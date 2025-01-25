بالفيديو.. إسرائيليات يُوجهن تحية لكتائب "القسام": "شكراً"

نشر الإعلام العسكري التابع لحركة "حماس" مقطع فيديو للأسيرات الإسرائيليات الـ4 اللواتي تم تحريرهنّ، اليوم السبت، وذلك ضمن إطار صفقة لتبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل.

وأظهر الفيديو الأسيرات وهُنَّ يتحدثن باللغة العربية، وقد وجّهن تحية شكر لــ"كتائب القسام" على معاملة عناصرها الجيدة لهنّ.

وأوضحت إحدى الأسيرات إنّ مقاتلي "القسام" كانوا يسعون لحماية الأسيرات من القصف الإسرائيليّ طوال فترة الحرب على غزة.