سمح بإرسال قنابل ثقيلة لإسرائيل.. ترامب يلغي قرار بايدن

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قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم السبت، إلغاء أمر سابق من إدارة جو بايدن بتعليق تزويد إسرائيل بنوع من القنابل الثقيلة.وأصدر البيت الأبيض، تعليمات لوزارة الدفاع الأميركية البنتاغون لإلغاء تعليق فرضته إدارة بايدن على تزويد إسرائيل بقنابل زنة ألفي رطل، وفق ما ذكر موقع "أكسيوس"، نقلا عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين.كما نقلت وكالة رويترز عن مصدر قوله إنه تم رفع التعليق الأميركي لتزويد إسرائيل بقنابل زنة 2000 رطل، وكانت الخطوة متوقعة على نطاق واسع.يشار إلى أن الولايات المتحدة قد علقت في شهر أيار الماضي دفعة من القنابل الثقيلة التي كانت بصدد توريدها لإسرائيل، بسبب المخاوف بشأن التأثير الذي قد تحدثه في غزة خلال الحرب. (سكاي نيوز)