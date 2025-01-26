بن غفير يعلق على اقتراح ترامب نقل سكان غزة إلى مصر والأردن

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(الأناضول)

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير، إنه يجب على حكومة بنيامين نتنياهو تشجيع الهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن ومصر.جاء ذلك، في منشور، صباح الأحد على حساب بن غفير بمنصة "إكس"، تعليقا على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكل من مصر والأردن لاستقبال المزيد من اللاجئين الفلسطينيين من غزة.وقال بن غفير: "أهنئ الرئيس الأمريكي ترامب على مبادرة نقل السكان من غزة إلى الأردن ومصر.. أحد مطالبنا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو تشجيع الهجرة الطوعية".واعتبر أنه "عندما يطرح رئيس أكبر قوة في العالم الفكرة بنفسه، فإنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية تنفيذها.. يجب تشجيع الهجرة الآن".بدروه، قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الأحد، للقناة 12 العبرية الخاصة معلقا على اقتراح ترامب: "فكرة مساعدة سكان غزة في العثور على أماكن أخرى لبدء حياة جديدة وجيدة هي فكرة رائعة".وأضاف: "بعد سنوات من الإرهاب المقدس، سيتمكنون من تأسيس حياة جيدة في مكان آخر.. التفكير خارج الصندوق لإيجاد حلول جديدة فقط هو الذي سيجلب حل السلام والأمن".وختم بقوله: "سأعمل مع رئيس الوزراء والمجلس الوزاري المصغر (الكابينت) لإعداد خطة لتنفيذ هذا الأمر".