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خرق الاتفاق.. استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي وسط رفح

Lebanon 24
26-01-2025 | 06:25
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استشهد شاب فلسطيني، الأحد، برصاص الجيش الإسرائيلي قرب ميدان الشهداء وسط مدينة رفح جنوب القطاع، في خرق إسرائيلي جديد لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل في غزة.
وقال مسعفون فلسطينيون، إن شابا فلسطينيا استشهد بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي قرب الكراج الشرقي وسط مدينة رفح.
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ونقل عن شهود عيان، أنّ الجيش الإسرائيلي يتعمد يوميا إطلاق النار على النازحين العائدين إلى منازلهم ومناطقهم السكنية في مدينة رفح، رغم وجودها في المناطق الآمنة التي سمح لهم بالعودة إليها.
وخلال وقت سابق اليوم، أصيب 5 فلسطينيين بينهم طفل برصاص الجيش الإسرائيلي الذي أطلق النار على مجموعة نازحين بشارع الرشيد وسط قطاع غزة، أثناء انتظار السماح لهم بالعودة إلى محافظتي غزة والشمال وفق اتفاق وقف إطلاق النار.
(الأناضول)
 
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