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اشتباكات وغلق للطرق في العراق

Lebanon 24
26-01-2025 | 10:35
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أفاد مصدر أمني عراقي باندلاع اشتباكات عنيفة قرب الحدود العراقية التركية.
وأكد المصدر أن "اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيش التركي ومقاتلي حزب العمال تسببت بإغلاق كافة الطرق التي تؤدي إلى مناطق كاني ماسي وبيكوفا في محافظة دهوك شمالي العراق".
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وأضاف أنه "لم تعرف بعد حجم الخسائر التي أسفرت عن تلك الاشتباكات".
وتعهدت تركيا بالعمل على نحو وثيق مع العراق لتأمين الحدود المشتركة للبلدين، غداة مقتل عنصرين من حرس الحدود العراقيين في إطلاق نار نسب إلى حزب العمال الكردستاني.
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد قالت إن عنصرين في حرس الحدود قتلا قرب الحدود التركية في إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي.
وجاء في بيان للوزارة "أثناء قيام قوات الحدود العراقية بواجبها في تأمين الشريط الحدودي العراقي التركي في ناحية باطوفة التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك (الحدودية مع تركيا) تعرضت لإطلاق نار من قبل عناصر إرهابية تنتمي إلى منظمة حزب العمال الكردستاني المحظورة". (روسيا اليوم)

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