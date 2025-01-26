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عربي-دولي
نتنياهو لترامب: شكراً على منحنا أدوات للدفاع
Lebanon 24
26-01-2025
|
11:15
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أشاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بدونالد ترامب لتزويد إسرائيل بما وصفه بـ "أدوات" للدفاع عن نفسها، بعد أن صرح الرئيس الأميركي بنقل قنابل تزن 2000 رطل.
وقال نتنياهو في بيان مصور: "شكرا لك يا رئيس ترامب على الوفاء بوعدك بمنح إسرائيل الأدوات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها، ومواجهة أعدائنا المشتركين وتأمين مستقبل من السلام والازدهار".
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في وقت سابق من اليوم الأحد، شكر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ترامب أيضا على نقل "شحنة دفاعية حاسمة" إلى إسرائيل.
فيما لم يحدد أي منهما ما وافق عليه ترامب.
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