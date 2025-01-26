وزير إسرائيلي يلغي زيارته إلى بروكسل بسبب "تحذيرات أمنية"

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في بيان غير معتاد، أعلنت حكومة إسرائيل مساء الأحد، أن أحد وزرائها ألغى زيارته إلى بروكسل بعد "تحذيرات أمنية".وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، إنه "بناء على تحذيرات ملموسة ووفقا لتوجيهات المسؤولين الأمنيين، اضطر وزير شؤون الشتات عميحاي شيكلي إلى إلغاء زيارته المقررة إلى البرلمان الأوروبي في بروكسل".جاء ذلك وفقا لما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.