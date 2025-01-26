حماس: نثمن موقف مصر والأردن الرافض لتهجير الفلسطينيين

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قالت حركة حماس إنها "تثمن الموقف الأصيل لمصر والأردن، الرافض لتهجير شعبنا الفلسطيني أو تشجيع نقله أو اقتلاعه من أرضه تحت أي ذريعة أو مبرر".وأوضحت الحركة في بيان أصدرته ليل الأحد، أنه "في الوقت الذي نؤكد فيه على تمسك شعبنا الفلسطيني بأرضه ورفض النزوح والترحيل، فإننا ندعو جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التأكيد على رفضهما القاطع لكافة أشكال التهجير لشعبنا الفلسطيني، وإلى دعم حقوقه الوطنية في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال في وقت سابق، إنه "يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من غزة".