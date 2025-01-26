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عربي-دولي

مجلس القبائل المصرية: نرفض دعوات ترامب لتهجير الفلسطينيين

Lebanon 24
26-01-2025 | 23:33
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شدد القيادي بمجلس القبائل والعائلات المصرية أيمن عفرة، على رفضه واستهجانه لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن.


وقال القيادي بمجلس القبائل والعائلات المصرية، إن هذه التحركات من شأنها أن تزيد من تعقيد الموقف، بدلا من التكاتف الدولي لإحلال السلام في المنطقة، مؤكدا أن هذه المحاولات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية مرفوضة شكلا وموضوعا.
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وأشار عفرة إلى أن إنهاء الوجود الفلسطيني لن تقبل به مصر قيادة وشعبا، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد مرارا وتكرارا موقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية، وهذا الموقف لن يتغير باعتبار أن تلك القضية هي قضية القضايا بالنسبة لمصر. 

وأضاف عفرة، أن تهجير الفلسطينيين من أرضهم جريمة، تستحق تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه تلك التحركات، التي تتنافى مع القانون الدولي الإنساني ومقررات الشرعية الدولية، وضد كافة الوثائق والمواثيق الدولية وكل الأعراف المتبعة للحفاظ على الحق الإنساني في الوجود والحياة. 

وأكد عفرة، كامل الدعم للقيادة السياسية والدولة المصرية، فيما تتخذه من قرارات للحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي، واصطفاف كافة المصريين خلف قيادتهم السياسية الحكيمة في ظل هذا الظرف التاريخي الدقيق الذي تمر به المنطقة والعالم وتلك المتغيرات الإقليمية والدولية.

وكان ترامب أعلن يوم الأحد أنه تحدث مع الملك الأردني عبدالله الثاني، بشأن "نقل الناس من قطاع غزة إلى دول مجاورة"، مشيرا إلى أنه سيتحدث مع الرئيس المصري في ذات المسألة.

وتثير مسألة تهجير الفلسطينيين من غزة رفض مصر، وقد أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف بلاده الثابت برفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء أو أي مكان آخر. وأشار السيسي إلى أن تهجير الفلسطينيين يعني تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما ترفضه مصر تماما. كما شدد على ضرورة أن يحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة.

بالإضافة إلى ذلك، حذر السيسي من أن نقل الفلسطينيين إلى سيناء قد يؤدي إلى تحويلها إلى قاعدة لانطلاق عمليات ضد إسرائيل، مما قد يستدعي ردود فعل عسكرية تؤثر على الأراضي المصرية. وأكد أن مصر دولة كبيرة تحرص على السلام وتسعى للحفاظ عليه. 

هذا الموقف يأتي في سياق رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، حيث أعلنت مصر والأردن منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، واعتبرتا هذه المحاولات تهديدا للأمن القومي. (سكاي نيوز)
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