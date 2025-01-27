مع بدء انسحابه من محور نتساريم.. الجيش الإسرائيلي يذكّر بشروط عودة النازحين إلى شمال غزة

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جدد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي صباح اليوم الاثنين التذكير بالتعليمات التي أصدرها الجيش الليلة الماضية لسكان قطاع غزة بشأن عودة النازحين إلى شمال القطاع.يأتي ذلك في ظل الأنباء عن بدء انسحاب القوات الإسرائيلية من محور نتساريم في وسط غزة.وقال أدرعي عبر "تلغرام": "أذكركم بأنه بناء على الاتفاق الذي تم التوصل اليه برعاية الوسطاء"، سيسمح بعودة السكان مشيا على الأقدام إلى شمال قطاع غزة عبر طريق نتساريم ومن خلال شارع الرشيد (طريق البحر) اعتبارا من الساعة 07:00 صباحا بالتوقيت المحلي.كما سيسمح بالانتقال بالمركبات إلى شمال القطاع بعد التفتيش عن طريق صلاح الدين اعتبارا من الساعة 09:00 صباحا بالتوقيت المحلي.وحذر الجيش الإسرائيلي من نقل المسلحين أو الأسلحة عبر هذه الطرق إلى شمال قطاع غزة باعتبار ذلك "خرقا للاتفاق".وأوضح أدرعي أنه يحظر الاقتراب من قوات الجيش الإسرائيلي في كل أماكن انتشارها وتمركزها. كما يحظر الاقتراب من منطقة معبر رفح ومنطقة محور فيلادلفيا وكافة مناطق تمركز القوات في منطقة جنوب القطاع.يأتي ذلك فيما أعلنت حركة "حماس" أنها توصلت وبجهود الوسطاء، إلى اتفاق على أن تبدأ عودة النازحين ابتداء من صباح اليوم الاثنين إلى شمال القطاع. (روسيا اليوم)