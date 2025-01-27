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الخارجية الأميركية تُعلِق خدمات التأشيرات بسفارتها في كولومبيا

Lebanon 24
27-01-2025 | 01:28
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علقت وزارة الخارجية الأميركية، الأحد، الإجراءات الخاصة بتأشيرات السفر بسفارتها في العاصمة الكولومبية بوجوتا.

ويأتي قرار التعليق، ردا على قرار الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، رفض استقبال طائرتين عسكريتين كانتا تقلان مهاجرين رُحلوا من الولايات المتحدة.
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وأخطرت السفارة الأميركية في بوجوتا، المتقدمين بطلبات الحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة، بالقرار.

لكن الخدمات التي تقدمها السفارة للمواطنين الأميركيين، لن تتأثر بالقرار، وستستمر بشكل طبيعي، وفقا للخارجية الأميركية.
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