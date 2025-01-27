بن غفير: يجب علينا العودة إلى الحرب والتدمير

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(سكاي نيوز)

اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير، الاثنين، أن عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة هي "جزء مهين آخر من الصفقة المتهورة" لوقف إطلاق النار.وقال بن غفير في تغريدة على منصة "إكس": "إن افتتاح طريق نتساريم هذا الصباح ودخول عشرات الآلاف من سكان غزة إلى شمال قطاع غزة هي صور من انتصار حماس وجزء مهين آخر من الصفقة المتهورة. هذا ليس ما يبدو عليه ’النصر الكامل‘ - هذا ما يبدو عليه الاستسلام الكامل".وأضاف: "لم يقاتل جنود جيش الدفاع الإسرائيلي الأبطال ولم يضحوا بأرواحهم في قطاع غزة لجعل هذه الصور ممكنة".وطالب وزير الأمن القومي السابق بالعودة إلى الحرب في قطاع غزة، وقال "يجب علينا العودة إلى الحرب والتدمير!"