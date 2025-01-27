بعد تقرير الـCIA" عن كورونا... هكذا ردّت الصين

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بعد تقرير لوكالة المخابرات الأميركية عن أصل فيروس كورونا، رفضت السلطات الصينية التكهنات، ووصفتها بأنها غير مفيدة ومدفوعة بدوافع سياسية.وأكد المتحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة ليو بينجيو، أن تقرير وكالة المخابرات المركزية ليس له مصداقية.كما أضاف قائلا: "نحن نعارض بشدة تسييس أصل الفيروس، وندعو الجميع مرة أخرى إلى احترام العلم والابتعاد عن نظريات المؤامرة".وكانت وكالة المخابرات المركزية الأميركية أعلنت في أحدث تقرير لها صدر يوم السبت الماضي، أن الفيروس المسؤول عن الجائحة تسرب على الأرجح من مختبر، موجهة أصابع الاتهام إلى الصين، رغم اعتراف الوكالة بأن "ثقتها منخفضة" بشأن استنتاجها الخاص. (العربية)