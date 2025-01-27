رئيس الإمارات يُعلن 2025 "عام المجتمع"

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أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات عن تخصيص عام 2025 ليكون "عام المجتمع" تحت شعار "يداً بيد"، في مبادرة وطنية تجسد رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر.ويهدف "عام المجتمع" إلى تعزيز الروابط داخل الأسر والمجتمع من خلال تنمية العلاقات بين الأجيال وتهيئة مساحات شاملة ترسخ قيم التعاون والانتماء والتجارب المشتركة إضافة إلى الحفاظ على التراث الثقافي.كما يهدف إلى تشجيع جميع من يعتبر دولة الإمارات وطناً له على الإسهام الفاعل في المجتمع من خلال الخدمة المجتمعية، والتطوع، والمبادرات المؤثرة التي تُرسخ ثقافة المسؤولية المشتركة وتدفع عجلة التقدم الجماعي، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية. (سكاي نيوز)