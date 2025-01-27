شهد الدولار ارتفاعاً مقابل اليورو لكنه انخفض مقابل الين، الاثنين، مع عودة المخاوف إزاء الرسوم الجمركية الأميركية واستعداد المستثمرين لسلسلة من اجتماعات السياسة النقدية للبنوك المركزية والبيانات الاقتصادية في وقت لاحق هذا الأسبوع.

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وجاء أداء الدولار الأسبوع الماضي الأضعف منذ أكثر من عام بضغط من توقعات بأن تكون الرسوم الجمركية التي سيفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أقل مما كان متوقعاً، لكن المخاوف تجددت مع تراجع الولايات المتحدة وكولومبيا عن شفا حرب تجارية.

ويقول بعض المحللين إن قرارات السياسة النقدية التي ستتخذ في وقت لاحق من هذا الأسبوع وبيانات التضخم المقرر صدورها، الجمعة، تشير إلى أن التركيز قد يتحول مؤقتا على الأقل من مخاطر التعريفات الجمركية إلى الفوارق في أسعار الفائدة.



ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة دون تغيير وأن يخفض البنك المركزي الأوروبي وبنك كندا والبنك المركزي السويدي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لكن الأسواق ستراقب عن كثب أي دلائل بشأن التوقعات لما بعد ذلك أيضا.





وبحسب بيانات وكالة "رويترز، فقد ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى 0.1 بالمئة إلى 107.58 ليظل قريبا من أدنى مستوى في شهر الذي لامسه الأسبوع الماضي.

وارتفع المؤشر بنحو 4% منذ الانتخابات الأميركية في أوائل تشرين الثاني الماضي.





وأثارت احتمالية فرض الولايات المتحدة لرسوم جمركية مرتفعة على السلع الواردة من دول مثل الصين وكندا والمكسيك إضافة إلى منطقة اليورو المخاوف بشأن تجدد موجة التضخم مما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة وارتفاع الدولار في الأشهر القليلة الماضية.

وقالت تشارو تشانانا كبيرة خبراء الاستثمار في ساكسو إن التوتر فيما يتعلق بكولومبيا أظهر أن من السابق لأوانه على الأرجح تأجيل المخاوف من مخاطر التعريفات الجمركية.



وهبط البيزو المكسيكي، وهو مقياس لمخاوف التعريفات الجمركية، بنحو واحد بالمئة إلى 20.48 للدولار، في حين انخفض الدولار الكندي 0.4 بالمئة إلى 1.44 للدولار.



وقال ترامب الأسبوع الماضي إنه قد يفرض رسوماً جمركية على المنتجات من كندا والمكسيك اعتباراً من الأول من شباط.



وتراجع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.0474 دولار، فيما سجل الجنيه الإسترليني 1.2446 دولار في أحدث التعاملات.



وجرى تداول الين عند 155.88 للدولار بعد أن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية وعدل توقعاته للتضخم بالرفع.



وقال بعض المحللين إن الرسوم الجمركية قد تؤثر أيضا على السياسة النقدية لبنك اليابان.



ومن ناحية أخرى تراجعت بتكوين، العملة المشفرة الأشهر في العالم، إلى أدنى مستوى في أسبوع ونصف الأسبوع عند 97810.50 دولار لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوى قياسي عند 109071.86 دولار الذي لامسته الأسبوع الماضي وسط آمال في أن يشرع ترامب في تطبيق قواعد تنظيمية أكثر ملائمة للعملات المشفرة. (سكاي نيوز عربية)