فرنسا تُعلن عن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا

أفاد وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو، عن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، لأنّها تعيق الاستقرار الاقتصادي وعملية إعادة الإعمار.

وقال بارو في تصريحات للصحافيين على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "قررنا رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، والتي تتعلق بقطاعات الطاقة والنقل والمؤسسات المالية، باعتبار أنها تعيق اليوم الاستقرار الاقتصادي للبلاد وبدء عملية إعادة الإعمار".

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وأضاف أن "تعليق العقوبات يجب أن يقابله انتقال سياسي يشمل جميع السوريين والسوريات، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير معقولة لضمان الأمن ولا سيما مكافحة جميع أشكال الإرهاب في سوريا". (سبوتنيك)