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إقتصاد

نائب أوكراني يفضح زيلينسكي... هذا ما جمعه من ثروة خلال عام 2024

Lebanon 24
27-01-2025 | 07:15
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كشف النائب في البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي عن تفاصيل قد تكون صادمة تتعلق بدخل فلاديمير زيلينسكي ومقربيه خلال العام الماضي.

وأشار دوبينسكي في منشور عبر منصة "تلغرام" إلى أن زيلينسكي وفريقه كانوا يجنون 36 ألف دولار في الدقيقة خلال عام 2024.
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وقال دوبينسكي في منشوره: "سأحسب لكم الآن مقدار ما سرقه زيلينسكي وعصابته من لصوص الحرب عام 2024، وفقا لحساباتي، كان زيلينسكي ورفاقه يجنون 36 ألف دولار في الدقيقة".

وبحسب حسابات دوبينسكي، ومع الأخذ في الاعتبار أن عام 2024 يضم 366 يوما، أي ما يعادل 527.040 دقيقة، فإن إجمالي ما جناه زيلينسكي ومقربوه خلال العام يقدر بنحو 18 مليارا و973.4 مليون دولار. (روسيا اليوم)

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