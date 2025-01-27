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عربي-دولي
نتنياهو يزور واشنطن الأسبوع المقبل
Lebanon 24
27-01-2025
|
10:25
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نقل موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي، الاثنين، عن ثلاثة مصادر إسرائيلية وأميركية لم يسمها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض الأسبوع المقبل، وفقا لوكالة «رويترز».
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(الشرق الأوسط)
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