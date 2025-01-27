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عربي-دولي

روسيا تستعيد بلدة حدودية.. وأوكرانيا تتصدى لهجوم بالمسيّرات

Lebanon 24
27-01-2025 | 11:22
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أعلنت روسيا اليوم استعادة السيطرة على بلدة نيكولاييفو دارينو في منطقة كورسك، والتي كانت قد استولت عليها القوات الأوكرانية خلال هجومها عبر الحدود في آب الماضي.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن العملية جاءت في إطار هجوم مضاد، مشيرةً إلى أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر بشرية تجاوزت 55 ألف جندي. كما استهدفت الطائرات الروسية البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية في ضربات وصفتها موسكو بـ"الدقيقة".
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على الجانب الآخر، أعلنت أوكرانيا أن أكثر من 100 مسيّرة روسية استهدفت مناطق غربية، ما تسبب في اندلاع حريق في منشأة صناعية وأضرار بمبانٍ سكنية، بينما تصدت أنظمة الدفاع الأوكرانية لـ57 مسيّرة من الهجوم.

ولا تزال المواجهات مستمرة، فيما تؤكد كييف أنها تسيطر على 800 كيلومتر مربع من الأراضي الروسية الحدودية رغم التقدم الروسي الأخير. (ارم نيوز)
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