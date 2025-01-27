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زلزال بقوة 3.8 درجات يهز شمال شرق الولايات المتحدة

Lebanon 24
27-01-2025 | 12:51
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هز زلزال بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر، مركزه بالقرب من ساحل ولاية مين الواقعة شمال شرق الولايات المتحدة ، منازل في شمال نيو إنغلاند، يوم الاثنين، وشعر به سكان ولايات تبعد مئات الأميال.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال وقع في حوالي الساعة 10:22 وكان مركزه على بعد حوالي ستة أميال (10 كيلومترات) جنوب شرق ميناء يورك في جنوب ولاية مين.
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وذكرت الهيئة أن الزلزال كان على عمق حوالي ثمانية أميال (13 كيلومترا). (سكاي نيوز)
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