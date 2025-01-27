برفقة نساء.. صورة للجولاني تثير الجدل من جديد شاهدوها!

وفد نسائي من الجالية السورية في أمريكا يلتقي قائد الإدارة السورية الجديدة السيد أحمد الشرع.
وفد نسائي من الجالية السورية في أمريكا يلتقي قائد الإدارة السورية الجديدة السيد أحمد الشرع ووزير الخارجية السوري السيد أسعد الشيباني#القيادة_العامة pic.twitter.com/Ek9yMkxwJ3
— رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) January 27, 2025
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يُقال أن من يستند على امرأة قوية لا يقع
فما بالكم القائد متصور مع ١٩ ما شاء الله 😅😅
الله يحميهم جميع
القائد امورو بخير وصار يتصور مع الحاطه والشايلة 😅😅
طيب شو ذنب (ليا خير الله)… pic.twitter.com/61hc4cTV4Q
— فهد نديم (@FAHD44747) January 27, 2025
وفد نسائي من الجالية السورية في أمريكا يلتقي قائد الإدارة السورية الجديدة السيد أحمد الشرع.
وفد نسائي من الجالية السورية في أمريكا يلتقي قائد الإدارة السورية الجديدة السيد أحمد الشرع ووزير الخارجية السوري السيد أسعد الشيباني#القيادة_العامة pic.twitter.com/Ek9yMkxwJ3
— رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) January 27, 2025
يُقال أن من يستند على امرأة قوية لا يقع
فما بالكم القائد متصور مع ١٩ ما شاء الله 😅😅
الله يحميهم جميع
القائد امورو بخير وصار يتصور مع الحاطه والشايلة 😅😅
طيب شو ذنب (ليا خير الله)… pic.twitter.com/61hc4cTV4Q