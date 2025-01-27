برفقة نساء.. صورة للجولاني تثير الجدل من جديد شاهدوها!

وفد نسائي من الجالية السورية في أمريكا يلتقي قائد الإدارة السورية الجديدة السيد أحمد الشرع. وفد نسائي من الجالية السورية في أمريكا يلتقي قائد الإدارة السورية الجديدة السيد أحمد الشرع ووزير الخارجية السوري السيد أسعد الشيباني#القيادة_العامة pic.twitter.com/Ek9yMkxwJ3 — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) January 27, 2025 Advertisement



يُقال أن من يستند على امرأة قوية لا يقع

فما بالكم القائد متصور مع ١٩ ما شاء الله 😅😅

الله يحميهم جميع



القائد امورو بخير وصار يتصور مع الحاطه والشايلة 😅😅

طيب شو ذنب (ليا خير الله)… pic.twitter.com/61hc4cTV4Q — فهد نديم (@FAHD44747) January 27, 2025

هذه المعلومة فقط، التي نشرتها وكالة "سانا" الرسمية، تم نسخها عشرات المرات مرفقة بصورة الجولاني مع الوفد النسائي، ضمن منشورات على مواقع التواصل.وتفاعل العديد من السوريين مع الصورة، بعضهم تعامل معها بسخرية، وآخر رأى فيها "تغييراً".وتعدّ الصور المتداولة للجولاني مع مجموعة النساء السوريات، لافتة، بسبب عدم ارتداء العديد منهن لغطاء الرأس (الحجاب).وتأتي بعد أسابيع من فيديو أثار جدلاً عارماً ظهر فيه الجولاني يطلب من فتاة أن تغطّي شعرها قبل أن يستجيب لرغبتها بالتقاط صورة معه.