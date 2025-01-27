بعد قرار الاتحاد الأوروبي بتخفيف العقوبات.. هكذا علّق وزير الخارجية السوري

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وكتب الشيباني في منشور على منصة "اكس": "نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام واحد تمهيدا لرفعها بشكل نهائي، ونتطلع أن ينعكس هذا القرار إيجابيا على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤمن التنمية المستدامة".وأتى ذلك بعد اتفاق وزراء خارجية التكتل القاري على "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات".