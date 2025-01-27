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عربي-دولي

بعد قرار الاتحاد الأوروبي بتخفيف العقوبات.. هكذا علّق وزير الخارجية السوري

Lebanon 24
27-01-2025 | 13:30
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 رحب وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، بقرار الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات التي فرضت على دمشق في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، آملا بأن "ينعكس إيجابا على جميع مناحي الحياة للسوريين"، بحسب "وكالة الصحافةاالفرنسية".
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وكتب الشيباني في منشور على منصة "اكس": "نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام واحد تمهيدا لرفعها بشكل نهائي، ونتطلع أن ينعكس هذا القرار إيجابيا على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤمن التنمية المستدامة".

وأتى ذلك بعد اتفاق وزراء خارجية التكتل القاري على "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات".
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