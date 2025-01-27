"حمد الله بالسلامة".. فيديو يوثّق التنسيق المصري القطري لإعادة النازحين إلى غزة

"اللجنة المصرية القطرية"



هي المسؤولة عن تفتيش المركبات أثناء عبورها من الجنوب إلى الشمال عبر بوابة إلكترونية، وذلك وفقاً لما تم الاتفاق عليه في هذه المرحلة.



تسمح البوابة الإلكترونية بعبور 100 مركبة في الساعة، ويُلاحظ وجود بعض الجنود الإسرائيليين في نقطة مراقبة، الذين من المفترض… pic.twitter.com/hAvqkpKvxw