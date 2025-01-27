"حمد الله بالسلامة".. فيديو يوثّق التنسيق المصري القطري لإعادة النازحين إلى غزة

"اللجنة المصرية القطرية"
هي المسؤولة عن تفتيش المركبات أثناء عبورها من الجنوب إلى الشمال عبر بوابة إلكترونية، وذلك وفقاً لما تم الاتفاق عليه في هذه المرحلة.
تسمح البوابة الإلكترونية بعبور 100 مركبة في الساعة، ويُلاحظ وجود بعض الجنود الإسرائيليين في نقطة مراقبة، الذين من المفترض… pic.twitter.com/hAvqkpKvxw
— Tamer | تامر (@tamerqdh) January 27, 2025
"اللجنة المصرية القطرية"
هي المسؤولة عن تفتيش المركبات أثناء عبورها من الجنوب إلى الشمال عبر بوابة إلكترونية، وذلك وفقاً لما تم الاتفاق عليه في هذه المرحلة.
تسمح البوابة الإلكترونية بعبور 100 مركبة في الساعة، ويُلاحظ وجود بعض الجنود الإسرائيليين في نقطة مراقبة، الذين من المفترض… pic.twitter.com/hAvqkpKvxw
فيديو يوثق طريقة عمل اللجنة المصرية القطرية، حيث يظهر في الفيديو أشخاص ينادون النازحين عبر مكبرات الصوت بلكنة مصرية، ويعطونهم التعليمات اللازمة لعبورهم إلى الجهة الأخرى، شمال غزة، عبر طريق صلاح الدين باستخدام المركبات https://t.co/lwHhHIxtna pic.twitter.com/Ce7S1JhS9g
— Tamer | تامر (@tamerqdh) January 27, 2025
فيديو يوثق طريقة عمل اللجنة المصرية القطرية، حيث يظهر في الفيديو أشخاص ينادون النازحين عبر مكبرات الصوت بلكنة مصرية، ويعطونهم التعليمات اللازمة لعبورهم إلى الجهة الأخرى، شمال غزة، عبر طريق صلاح الدين باستخدام المركبات https://t.co/lwHhHIxtna pic.twitter.com/Ce7S1JhS9g