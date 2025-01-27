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عربي-دولي

"حمد الله بالسلامة".. فيديو يوثّق التنسيق المصري القطري لإعادة النازحين إلى غزة

Lebanon 24
27-01-2025 | 14:47
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 وثق مقطع فيديو جرى تداوله بشكل واسع عمليات التنسيق الميداني التي تقوم بها اللجنة المصرية القطرية من أجل عودة النازحين الفلسطينيين إلى قطاع غزة.
وأظهر الفيديو أحد أفراد اللجنة - مصري الجنسية-  وهو ينادي على النازحين عبر مكبر الصوت قائلاً :"بعد إذن كل الركاب تتحرك عن طريق المشاة، حمدالله بالسلامة".

 كما قدم أفراد اللجنة التعليمات اللازمة لعبور النازحين إلى الجهة الأخرى، شمال غزة، عبر طريق صلاح الدين باستخدام المركبات.


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