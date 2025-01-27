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عربي-دولي

عادوا وهم يبكون.. هكذا غادر الإسرائيليون محور نتساريم

Lebanon 24
27-01-2025 | 14:55
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قالت القناة 14 الإسرائيلية إن الجنود الإسرائيليين غادروا نتساريم وهم يذرفون الدموع ويشعرون أن ما فعلوه لأكثر من عام في قطاع غزة يذهب هباء.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أفادت بأن إسرائيل وحركة حماس بدأتا محادثات أولية عبر الوسطاء بخصوص إطار مفاوضات المرحلة الثانية للاتفاق. ومن المتوقع أن يعقد اجتماع في قطر الأسبوع المقبل لمناقشة هذه المفاوضات.
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وقالت حركة حماس، اليوم الإثنين، إن وفدا من الحركة وصل مساء اليوم إلى القاهرة في زيارة رسمية برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي للحركة، ومن المقرر الالتقاء بالقيادة المصرية وبحث تطورات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بمراحله الثلاث.

وأضافت الحركة أن الوفد يضم المجلس القيادي ووفد الحركة للتفاوض وهم: خالد مشعل، خليل الحية، زاهر جبارين، نزار عوض الله، محمد نصر وغازي حمد.

وأشارت حماس إلى أن الوفد سيلتقي أيضًا بالأسرى الفلسطينيين المحررين الذين أُطلِق سراحهم السبت الماضي. 
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