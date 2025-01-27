Advertisement

عربي-دولي

إقالة مسؤولين بارزين في الولايات المتحدة.. ما علاقتهم بتحقيقات ترامب؟

Lebanon 24
27-01-2025 | 23:22
A-
A+
Doc-P-1312369-638736422699668998.jpeg
Doc-P-1312369-638736422699668998.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقالت وزارة العدل الأميركية قرابة عشرة مسؤولين بارزين من فريق المحقق الخاص جاك سميث، الذي كان يتولى محاكمة الرئيس دونالد ترامب، قبل بداية فترته الرئاسية الحالية.

جاء ذلك بعد أن صرح المدعي العام بالإنابة، جيمس ماكهنري، بأن هؤلاء المسؤولين لا يمكن الوثوق بهم في "تنفيذ أجندة الرئيس بأمانة"، وفقاً لما ذكرته شبكة "فوكس نيوز". 
Advertisement

وأرسل ماكنري رسالة لكل مسؤول يبلغهم بقرار إنهاء خدماتهم، حسبما أفاد مسؤول في وزارة العدل لـ"فوكس نيوز"، ومن غير الواضح عدد المسؤولين الذين تلقوا هذه الرسالة، كما لم يتم الكشف عن أسماء الأفراد المعنيين بشكل فوري.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:52 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:12 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:04 | 2025-01-28
00:59 | 2025-01-28
00:47 | 2025-01-28
00:36 | 2025-01-28
00:32 | 2025-01-28
00:26 | 2025-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24