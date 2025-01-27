إقالة مسؤولين بارزين في الولايات المتحدة.. ما علاقتهم بتحقيقات ترامب؟

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أقالت وزارة العدل الأميركية قرابة عشرة مسؤولين بارزين من فريق المحقق الخاص جاك سميث، الذي كان يتولى محاكمة الرئيس دونالد ترامب، قبل بداية فترته الرئاسية الحالية.جاء ذلك بعد أن صرح المدعي العام بالإنابة، جيمس ماكهنري، بأن هؤلاء المسؤولين لا يمكن الوثوق بهم في "تنفيذ أجندة الرئيس بأمانة"، وفقاً لما ذكرته شبكة "فوكس نيوز".وأرسل ماكنري رسالة لكل مسؤول يبلغهم بقرار إنهاء خدماتهم، حسبما أفاد مسؤول في وزارة العدل لـ"فوكس نيوز"، ومن غير الواضح عدد المسؤولين الذين تلقوا هذه الرسالة، كما لم يتم الكشف عن أسماء الأفراد المعنيين بشكل فوري.