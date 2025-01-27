15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
4
o
بعلبك
4
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إقالة مسؤولين بارزين في الولايات المتحدة.. ما علاقتهم بتحقيقات ترامب؟
Lebanon 24
27-01-2025
|
23:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقالت وزارة العدل الأميركية قرابة عشرة مسؤولين بارزين من فريق المحقق الخاص جاك سميث، الذي كان يتولى محاكمة الرئيس دونالد ترامب، قبل بداية فترته الرئاسية الحالية.
جاء ذلك بعد أن صرح المدعي العام بالإنابة، جيمس ماكهنري، بأن هؤلاء المسؤولين لا يمكن الوثوق بهم في "تنفيذ أجندة الرئيس بأمانة"، وفقاً لما ذكرته شبكة "فوكس نيوز".
Advertisement
وأرسل ماكنري رسالة لكل مسؤول يبلغهم بقرار إنهاء خدماتهم، حسبما أفاد مسؤول في وزارة العدل لـ"فوكس نيوز"، ومن غير الواضح عدد المسؤولين الذين تلقوا هذه الرسالة، كما لم يتم الكشف عن أسماء الأفراد المعنيين بشكل فوري.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أول صورة لنانسي عجرم بعد خبر انفصالها عن زوجها فادي الهاشم.. شاهدوا مع من كانت
Lebanon 24
أول صورة لنانسي عجرم بعد خبر انفصالها عن زوجها فادي الهاشم.. شاهدوا مع من كانت
01:54 | 2025-01-27
27/01/2025 01:54:47
Lebanon 24
Lebanon 24
انفصلت عن زوجها بعد شهرين فقط من زواجهما.. إعلامية "الجديد" بـ "جمبسوت" ضيق أظهر رشاقتها (فيديو)
Lebanon 24
انفصلت عن زوجها بعد شهرين فقط من زواجهما.. إعلامية "الجديد" بـ "جمبسوت" ضيق أظهر رشاقتها (فيديو)
02:16 | 2025-01-27
27/01/2025 02:16:59
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لنجوى كرم من دون "فلتر"... شاهدوا كيف بدت
Lebanon 24
فيديو لنجوى كرم من دون "فلتر"... شاهدوا كيف بدت
09:00 | 2025-01-27
27/01/2025 09:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون "وردة" في مسلسل "جميل وهناء" ؟ شاهدوا كيف أصبحت الآن هذه الممثلة السورية (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون "وردة" في مسلسل "جميل وهناء" ؟ شاهدوا كيف أصبحت الآن هذه الممثلة السورية (فيديو)
04:52 | 2025-01-27
27/01/2025 04:52:34
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو موعد اعلان الحكومة الجديدة
Lebanon 24
هذا هو موعد اعلان الحكومة الجديدة
09:12 | 2025-01-27
27/01/2025 09:12:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:04 | 2025-01-28
للدفاع الصاروخي... ترامب يأمر بإنشاء نظام "قبة حديدية" أميركي
00:59 | 2025-01-28
على متنها 64 شخصاً.. طائرة ثالثة تحط في غواتيمالا تقل مهاجرين مرحلين
00:47 | 2025-01-28
إدارة بايدن "حاولت قتل بوتين".. إعلامي أميركي شهير يفجر مفاجأة
00:36 | 2025-01-28
بيربوك تجري أول محادثة هاتفية مع روبيو.. هذا ما بحثاه
00:32 | 2025-01-28
المحكمة الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم عمر البشير
00:26 | 2025-01-28
"لنجعل أوروبا عظيمة مرة أخرى"... تجمع جماهيري في مدريد بهذا التاريخ!
فيديو
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
28/01/2025 08:19:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
04:12 | 2025-01-24
28/01/2025 08:19:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:07 | 2025-01-20
28/01/2025 08:19:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24