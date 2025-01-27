Advertisement

عربي-دولي

حزمة أوامر تنفيذية سيوقعها ترامب.. من بينها من رفضوا التطعيم ضد كورونا

Lebanon 24
27-01-2025 | 23:31
A-
A+
Doc-P-1312376-638736429801421744.jpeg
Doc-P-1312376-638736429801421744.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سيوقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حزمة أوامر تنفيذية التي تركز على الجيش الإثنين، بينها إعادة عسكريين إلى القوات المسلحة ،رفضوا التطعيم ضد كورونا، ووتقييم المتحولين جنسياً، والمزيد من التراجع في برامج التنوع والمساواة والشمول، وذلك فيما يبدأ وزير الدفاع بيت هيغسيث يومه الأول في منصبه.
Advertisement

وستوضح الأوامر بشكل أكبر التوجيهات الأولية التي أصدرها ترامب بعيد تنصيبه في الأسبوع الماضي، عندما ألغى حماية المتحولين جنسياً في الجيش التي وضعها الرئيس السابق جو بايدن، وحظر مبادرات التنوع والمساواة والشمول في الوكالات الاتحادية.

وحاول ترامب حظر عمل المتحولين جنسياً في الجيش خلال ولايته الأولى، لكن الموضوع تداولته المحاكم سنوات قبل إلغاءئه على يد بايدن بعد توليه منصبه.

وقال مصدر مطلع إن  الأمر التنفيذي الجديد لا يفرض حظراً فورياً على المتحولين جنسياً، ولكنه يوجه وزارة الدفاع للتوصل إلى سياسة حول خدمتهم في القوات المسلحة وفقاً للجاهزية العسكرية.

وأبلغ هيغسيث الصحافيين لدى وصوله إلى البنتاغون أن يومه الرسمي الأول سيكون مشغولاً بالأحداث، مع توقع إصدار أوامر تنفيذية إضافية "لإزالة  مبادرة التنوع والمساواة والشمول داخل البنتاغون، وإعادة عسكريين إلى القوات الذين طردهم بسبب اللقاح ضد كورونا، والقبة الحديدية لأميركا، كل هذا سيحدث بسرعة".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:52 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:12 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:04 | 2025-01-28
00:59 | 2025-01-28
00:47 | 2025-01-28
00:36 | 2025-01-28
00:32 | 2025-01-28
00:26 | 2025-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24