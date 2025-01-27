حزمة أوامر تنفيذية سيوقعها ترامب.. من بينها من رفضوا التطعيم ضد كورونا

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سيوقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حزمة أوامر تنفيذية التي تركز على الجيش الإثنين، بينها إعادة عسكريين إلى القوات المسلحة ،رفضوا التطعيم ضد كورونا، ووتقييم المتحولين جنسياً، والمزيد من التراجع في برامج التنوع والمساواة والشمول، وذلك فيما يبدأ وزير الدفاع بيت هيغسيث يومه الأول في منصبه.وستوضح الأوامر بشكل أكبر التوجيهات الأولية التي أصدرها ترامب بعيد تنصيبه في الأسبوع الماضي، عندما ألغى حماية المتحولين جنسياً في الجيش التي وضعها الرئيس السابق جو بايدن، وحظر مبادرات التنوع والمساواة والشمول في الوكالات الاتحادية.وحاول ترامب حظر عمل المتحولين جنسياً في الجيش خلال ولايته الأولى، لكن الموضوع تداولته المحاكم سنوات قبل إلغاءئه على يد بايدن بعد توليه منصبه.وقال مصدر مطلع إن الأمر التنفيذي الجديد لا يفرض حظراً فورياً على المتحولين جنسياً، ولكنه يوجه وزارة الدفاع للتوصل إلى سياسة حول خدمتهم في القوات المسلحة وفقاً للجاهزية العسكرية.وأبلغ هيغسيث الصحافيين لدى وصوله إلى البنتاغون أن يومه الرسمي الأول سيكون مشغولاً بالأحداث، مع توقع إصدار أوامر تنفيذية إضافية "لإزالة مبادرة التنوع والمساواة والشمول داخل البنتاغون، وإعادة عسكريين إلى القوات الذين طردهم بسبب اللقاح ضد كورونا، والقبة الحديدية لأميركا، كل هذا سيحدث بسرعة".