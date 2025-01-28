خرائط غوغل ستغير خليج المكسيك إلى خليج أميركا

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أعلنت غوغل في منشور ‬‬‬‬على منصة إكس أمس الاثنين ان خرائط غوغل ستغير اسم "خليج المكسيك" إلى "خليج أميركا" بمجرد تحديثه رسميا في نظام الأسماء الجغرافية الأميركي.وسيكون التغيير مرئيا في الولايات المتحدة، لكن الاسم سيظل "خليج المكسيك" داخل المكسيك، بينما سيرى المستخدمون خارج البلدين كلا الاسمين على خرائط غوغل.وقالت وزارة الداخلية في إدارة الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي إنها غيرت رسميا اسم خليج المكسيك ليصبح "خليج أميركا"، واسم قمة دينالي في ألاسكا، وهي أعلى جبل في أميركا الشمالية، إلى جبل ماكينلي.وستجري خرائط غوغل، المملوكة لشركة غوغل التابعة لألفابت، تغييرا مماثلا مع جبل ماكينلي.وأمر ترامب بتغيير الاسم ضمن سلسلة من الإجراءات التنفيذية التي أصدرها بعد ساعات من توليه منصبه في 20 كانون الثاني، وذلك في إطار تنفيذه لوعود انتخابية.وقالت وزارة الداخلية في بيان أصدرته الأسبوع الماضي "بناء على توجيهات الرئيس، فإن خليج المكسيك سيُعرف الآن رسميا باسم خليج أميركا وستحمل أعلى قمة في أميركا الشمالية مرة أخرى اسم جبل ماكينلي".واقترحت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم في وقت سابق من هذا الشهر مازحة إعادة تسمية أميركا الشمالية، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى "أميركا المكسيكية"، وهو اسم تاريخي استخدم على خريطة مبكرة للمنطقة.وأحال متحدث باسم غوغل رويترز إلى منشور الشركة على منصة إكس بعدما طُلب منه التعليق على الأمر.(سكاي نيوز)