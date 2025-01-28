Advertisement

عربي-دولي

بيربوك تجري أول محادثة هاتفية مع روبيو.. هذا ما بحثاه

Lebanon 24
28-01-2025 | 00:36
A-
A+
Doc-P-1312396-638736471646666617.jpeg
Doc-P-1312396-638736471646666617.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أجرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أول مكالمة هاتفية مع نظيرها الأميركي ماركو روبيو، حيث جرى بحث مجمل القضايا المشتركة، بينها ملفات الشرق الأوسط وصراع أوكرانيا.

وأفادت وزارة الخارجية الألمانية عبر منصة "بلو سكاي" نقلا عن بيربوك قولها:" نرغب في التعاون الوثيق مع الإدارة الأميركية الجديدة".
Advertisement

وأضافت أن "أوروبا تريد تحمل المزيد من المسؤولية عن أمنها الخاص". وأجرت بيربوك هذه المكالمة على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الاثنين.

وكتبت وزارة الخارجية الألمانية على المنصة أن ألمانيا والولايات المتحدة تربطهما علاقات اقتصادية وثيقة ومصالح مشتركة، وأن البلدين يواجهان تحديات وفرصا مشتركة معا.

وتابعت الوزارة أن المحادثة الهاتفية -التي استمرت نصف ساعة- بين بيربوك وروبيو تناولت أيضا الحديث عن أهمية حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والصراع في  أوكرانيا والأوضاع في سوريا وقطاع غزة والشرق الأوسط، إضافة إلى الموقف من الصين.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في وقت لاحق من يوم الاثنين أن روبيو أكد من جديد خلال المحادثة الهاتفية "على قوة وأهمية العلاقات الأميركية الألمانية من أجل السلام والازدهار عبر الأطلسي".

وأضافت الوزارة أن روبيو وبيربوك ناقشا "تعميق علاقاتنا عبر مجموعة واسعة من الإهتمامات المشتركة، بما في ذلك التعاون الدفاعي والاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ".

ومن المتوقع أن يتم أول لقاء شخصي بين بيربوك وروبيو خلال مؤتمر ميونخ للأمن الذي سينعقد في منتصف شباط المقبل. 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:34 | 2025-01-28
03:30 | 2025-01-28
03:20 | 2025-01-28
03:16 | 2025-01-28
03:01 | 2025-01-28
02:46 | 2025-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24