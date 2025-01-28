بيربوك تجري أول محادثة هاتفية مع روبيو.. هذا ما بحثاه

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أجرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أول مكالمة هاتفية مع نظيرها الأميركي ماركو روبيو، حيث جرى بحث مجمل القضايا المشتركة، بينها ملفات الشرق الأوسط وصراع أوكرانيا.وأفادت وزارة الخارجية الألمانية عبر منصة "بلو سكاي" نقلا عن بيربوك قولها:" نرغب في التعاون الوثيق مع الإدارة الأميركية الجديدة".وأضافت أن "أوروبا تريد تحمل المزيد من المسؤولية عن أمنها الخاص". وأجرت بيربوك هذه المكالمة على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الاثنين.وكتبت وزارة الخارجية الألمانية على المنصة أن ألمانيا والولايات المتحدة تربطهما علاقات اقتصادية وثيقة ومصالح مشتركة، وأن البلدين يواجهان تحديات وفرصا مشتركة معا.وتابعت الوزارة أن المحادثة الهاتفية -التي استمرت نصف ساعة- بين بيربوك وروبيو تناولت أيضا الحديث عن أهمية حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والصراع في أوكرانيا والأوضاع في سوريا وقطاع غزة والشرق الأوسط، إضافة إلى الموقف من الصين.وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في وقت لاحق من يوم الاثنين أن روبيو أكد من جديد خلال المحادثة الهاتفية "على قوة وأهمية العلاقات الأميركية الألمانية من أجل السلام والازدهار عبر الأطلسي".وأضافت الوزارة أن روبيو وبيربوك ناقشا "تعميق علاقاتنا عبر مجموعة واسعة من الإهتمامات المشتركة، بما في ذلك التعاون الدفاعي والاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ".ومن المتوقع أن يتم أول لقاء شخصي بين بيربوك وروبيو خلال مؤتمر ميونخ للأمن الذي سينعقد في منتصف شباط المقبل.