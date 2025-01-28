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عربي-دولي
على متنها 64 شخصاً.. طائرة ثالثة تحط في غواتيمالا تقل مهاجرين مرحلين
Lebanon 24
28-01-2025
|
00:59
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هبطت طائرة عسكرية أميركية تحمل مهاجرين مرحلين في إطار حملة الرئيس دونالد ترامب على الهجرة غير الشرعية هبطت في غواتيمالا، أمس الاثنين.
وذكر مسؤولان أميركيان لرويترز، أن الطائرة هبطت في غواتيمالا بعد رحلة قادمة من تكساس.
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وقال مسؤول في غواتيمالا لرويترز إن طائرة النقل العسكرية كانت تقل 64 شخصا.
وتمثل الرحلة مؤشرا على أن ترامب لم يتراجع عن خططه لاستخدام الطائرات العسكرية لترحيل المهاجرين، على الرغم من أنه كان على شفا دخول حرب تجارية مع كولومبيا يوم الأحد بعد رفضها السماح لطائرتين من طراز سي-17 بالهبوط.
وتعهد ترامب، متحدثا في ناديه للغولف في دورال أمام مشرعين جمهوريين، بمواصلة استخدامه غير المسبوق للطائرات العسكرية في عمليات الترحيل ووصف المواجهة التي حدثت يوم الأحد مع كولومبيا بأنها انتصار في حملته على الهجرة.
وقال ترامب وسط تصفيق الحاضرين "لأول مرة في التاريخ، نحدد أماكن المهاجرين غير الشرعيين وننقلهم إلى طائرات عسكرية ونعيدهم إلى الأماكن التي أتوا منها".
وتابع "نلنا الاحترام مجددا، بعد سنوات من التعرض للسخرية وكأننا أغبياء".
وهذه هي الرحلة الثالثة التي تهبط بنجاح في غواتيمالا منذ بدء رحلات الترحيل الأسبوع الماضي.
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