Advertisement

عربي-دولي

بشأن الروس الذين انتقلوا إلى اسرائيل مؤخراً... هذا ما قالته السفيرة الإسرائيلية في موسكو

Lebanon 24
28-01-2025 | 01:26
A-
A+
Doc-P-1312418-638736497561540743.jpg
Doc-P-1312418-638736497561540743.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت سفيرة إسرائيل في موسكو سيمونا غالبرين في مقابلة مع وكالة "تاس" أن الروس الذين انتقلوا في الآونة الأخيرة إلى إسرائيل بدأوا في العودة إلى روسيا.

وقالت غالبرين ردا على سؤال حول هذا الموضوع: "نعم، هذا يحدث .. أي أن الناس يتقدمون للحصول على الجنسية، وبعضهم يأتي إلى إسرائيل لفترة من الوقت. ليس لدينا إحصائيات، لكنني أعلم أن هناك من يعودون إلى روسيا".
Advertisement

وفي الوقت نفسه، أشارت غالبرين إلى أن هناك مواطنين روس لا يزالون يعيشون بين البلدين، مضيفة أن "إسرائيل تعترف بالجنسية المزدوجة والثلاثية والرباعية دون أي مشكلة".

وفي وقت سابق صرح الحاخام ألكسندر بورودا، رئيس اتحاد الجاليات اليهودية في روسيا، بأن اليهود الذين غادروا روسيا إلى إسرائيل في بداية العملية العسكرية الخاصة قد عادوا جميعا إلى روسيا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:34 | 2025-01-28
03:30 | 2025-01-28
03:20 | 2025-01-28
03:16 | 2025-01-28
03:01 | 2025-01-28
02:46 | 2025-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24