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عربي-دولي
بشأن الروس الذين انتقلوا إلى اسرائيل مؤخراً... هذا ما قالته السفيرة الإسرائيلية في موسكو
Lebanon 24
28-01-2025
|
01:26
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أكدت سفيرة إسرائيل في موسكو سيمونا غالبرين في مقابلة مع وكالة "تاس" أن الروس الذين انتقلوا في الآونة الأخيرة إلى إسرائيل بدأوا في العودة إلى روسيا.
وقالت غالبرين ردا على سؤال حول هذا الموضوع: "نعم، هذا يحدث .. أي أن الناس يتقدمون للحصول على الجنسية، وبعضهم يأتي إلى إسرائيل لفترة من الوقت. ليس لدينا إحصائيات، لكنني أعلم أن هناك من يعودون إلى روسيا".
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وفي الوقت نفسه، أشارت غالبرين إلى أن هناك مواطنين روس لا يزالون يعيشون بين البلدين، مضيفة أن "إسرائيل تعترف بالجنسية المزدوجة والثلاثية والرباعية دون أي مشكلة".
وفي وقت سابق صرح الحاخام ألكسندر بورودا، رئيس اتحاد الجاليات اليهودية في روسيا، بأن اليهود الذين غادروا روسيا إلى إسرائيل في بداية العملية العسكرية الخاصة قد عادوا جميعا إلى روسيا.
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