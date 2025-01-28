حريق يلتهم معلما تاريخيا في باريس.. وبرج الجرس معرض لخطر الانهيار (فيديو)

اندلع حريق على سطح مبنى البلدية في الدائرة الثانية عشرة في العاصمة الفرنسية باريس، وقد تعرض برج الجرس الذي يبلغ ارتفاعه 36 مترا لأضرار بالغة.



وأظهرت لقطات مصورة النيرات تلتهم المبنى التاريخي.





وحذرت السلطات المحلية من أن برج الجرس معرض لخطر الانهيار.



وقال رئيس شرطة باريس لوران نونيز إن الحريق اندلع في الساعة 3:20 صباحا في سقف المبنى. وأضاف أن نحو 150 من رجال الإطفاء كافحوا النيران وتم إخماد الحريق في الصباح.

📹🔥حريق يلتهم معلما تاريخيا في باريس



اندلع حريق على سطح مبنى البلدية في الدائرة الثانية عشرة في العاصمة الفرنسية باريس، وقد تعرض برج الجرس الذي يبلغ ارتفاعه 36 متراً لأضرار بالغة، وحذرت السلطات المحلية من أنه معرض لخطر الانهيار.



وشارك نحو 150 رجل إطفاء في إخماد النيران، ولم… pic.twitter.com/aIIUjCfbB2 — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) January 28, 2025 Advertisement



وحذر من وجود "خطر انهيار" للجزء العلوي من برج الجرس. وتم إنشاء منطقة أمنية حول المبنى.



وقال نونيز إن التحقيق سيسعى إلى تحديد أسباب الحريق.



وأشادت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو في بيان بـ "التدخل الاستثنائي" من جانب إدارة الإطفاء في باريس وقالت "تم الحفاظ على جميع الخدمات العامة للسكان وسيتم توفيرها في مبنى بلدية الدائرة الحادية عشرة".



ويعتبر المبنى المحترق معلما تاريخيا محميا يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر الميلادي. (روسيا اليوم) وحذر من وجود "خطر انهيار" للجزء العلوي من برج الجرس. وتم إنشاء منطقة أمنية حول المبنى.وقال نونيز إن التحقيق سيسعى إلى تحديد أسباب الحريق.وأشادت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو في بيان بـ "التدخل الاستثنائي" من جانب إدارة الإطفاء في باريس وقالت "تم الحفاظ على جميع الخدمات العامة للسكان وسيتم توفيرها في مبنى بلدية الدائرة الحادية عشرة".ويعتبر المبنى المحترق معلما تاريخيا محميا يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر الميلادي. (روسيا اليوم)