حريق يلتهم معلما تاريخيا في باريس.. وبرج الجرس معرض لخطر الانهيار (فيديو)

📹🔥حريق يلتهم معلما تاريخيا في باريس
اندلع حريق على سطح مبنى البلدية في الدائرة الثانية عشرة في العاصمة الفرنسية باريس، وقد تعرض برج الجرس الذي يبلغ ارتفاعه 36 متراً لأضرار بالغة، وحذرت السلطات المحلية من أنه معرض لخطر الانهيار.
وشارك نحو 150 رجل إطفاء في إخماد النيران، ولم… pic.twitter.com/aIIUjCfbB2
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) January 28, 2025
📹🔥حريق يلتهم معلما تاريخيا في باريس
اندلع حريق على سطح مبنى البلدية في الدائرة الثانية عشرة في العاصمة الفرنسية باريس، وقد تعرض برج الجرس الذي يبلغ ارتفاعه 36 متراً لأضرار بالغة، وحذرت السلطات المحلية من أنه معرض لخطر الانهيار.
وشارك نحو 150 رجل إطفاء في إخماد النيران، ولم… pic.twitter.com/aIIUjCfbB2